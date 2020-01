부동산 '돈줄' 조이는 정부… 비웃듯 '집값의 85%' 내거는 P2P 대출

[아시아경제 이춘희 기자] 정부가 연이은 돈줄 조이기로 부동자금의 주택시장 유입 차단에 나섰지만 여전히 서울 시내 곳곳에서 주택담보대출비율(LTV) 한도를 넘어서는 P2P(Peer to Peer) 주택담보대출이 이뤄지고 있는 것으로 나타났다. 정부가 지난해 12ㆍ16 부동산 대책을 발표하면서 우회대출까지 강력하게 차단하겠다고 공언했지만 현장에서는 여전히 규제를 피한 대출 풍선효과가 사라지지 않는 분위기다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.