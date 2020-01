중소형株, IT 덕 좀 보려나

[아시아경제 금보령 기자] 지난해 말부터 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 61,600 전일대비 800 등락률 -1.28% 거래량 5,221,751 전일가 62,400 2020.01.21 11:43 장중(20분지연) close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 99,700 전일대비 200 등락률 -0.20% 거래량 830,878 전일가 99,900 2020.01.21 11:44 장중(20분지연) close 등 IT 대형주들의 주가가 뛰어오르면서 관련 중소형주들도 낙수효과를 볼 수 있을 지 주목된다.

