한편, 아이린이 소속된 그룹 레드벨벳은 오는 11일 히로시마 공연을 시작으로 일본 두 번째 아레나 투어 'Red Velvet Arena Tour in JAPAN - La Rouge'를 펼칠 예정이다.

