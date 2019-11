[최신혜의 외식하는날]로봇이 조리하고 서빙하는 시대…현실이 된 수십년 전 상상

무인자동화시스템 로봇을 생산하는 비전세미콘은 최근 개막한 서울카페쇼에서 로봇이 음료 제조에서부터 테이블 서빙까지 모든 과정을 도맡는 미래형 IT 매장을 콘셉트로 만든 로봇 카페를 선보이기도 했다.

[아시아경제 최신혜 기자] '알약만 먹어도 배부르고 공기와 물도 사 마시는 시대. 사람 아닌 로봇이 친구이자 일상이 되는 시대.' 수십 년 전 초등학생들의 꿈꾸던 상상이 현실이 됐다. 기술이 급속도로 발달하고 있는 데다 개인 시간을 효율적으로 누리고 싶어하는 사람들이 증가하며 의ㆍ식ㆍ주 전반에서 IT 기술이 사람의 역할을 대신하기 시작한 것.