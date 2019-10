재건축 초기단계도 '높은 문턱'…안전진단서 줄줄이 고배

실제로 지난해 3월 재건축 안전진단 기준이 강화된 이후 서울에서 정밀안전진단 조건부 재건축(D등급)을 받은 곳은 서초구 방배삼호아파트와 구로구 동부그린아파트 단 2곳이다. D등급을 받으면 한국건설기술연구원 등 공공기관의 적정성 심사를 한 번 더 거쳐야 한다. 이 역시 지난해 3월 강화된 기준 중 하나인데 역시나 문턱이 높다. 구로구 동부그린아파트는 지난달 지난 달 적정성 검사를 진행한 건설기술연구원으로부터 C 판정을 받아 재건축 고배를 마셨다. 정밀안전진단 전 단계인 자치구 예비안전진단도 마찬가지다. 최근 강북 재건축 '대어' 노원구 월계시영아파트는 예비안전진단에서 C등급을 받아 사업 진행에 차질이 생겼다. 권대중 명지대 부동산대학원 교수는 "집값 문제 해결을 위해선 수요를 받쳐주는 원활한 공급이 동반돼야 한다"며 "재건축 등 정비사업 진행이 더뎌지면 서울 등 공급에 차질이 생길 것"이라고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.