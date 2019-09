K쇼핑, 첫 디자이너 브랜드 '코어에이' 론칭… K패션과 동반 성장 꾀한다

코어에이 브랜드는 한국을 뜻하는 KOREA에서 알파벳 K를 C로 바꾼 뒤 다시 스펠링을 쪼개서 만들어낸 이름이다. 최고를 뜻하는 A를 써서 한국을 대표하는 브랜드가 되겠다는 포부를 담았다. 코어에이 브랜드는 디자인에 참여한 디자이너에 따라 'CORE.A by 디자이너 이름'으로 표현된다. 연합회에 소속한 어느 디자이너가 맡느냐에 따라 다양한 개성을 뽐낼 수 있다. 첫 시작은 연합회의 회장직을 맡고 있는 홍은주 디자이너가 맡았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.