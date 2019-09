한경호 행정공제회 이사장 "취임1년 자산1.7兆 늘려 13.5兆…2019년 운용수익률 5.3%"

6박8일 출장기간 동안 영국, 독일, 프랑스의 5개 대형 금융기관을 방문할 계획도 세웠다. 오는 30일 독일 최대 보험사인 알리안츠(Allianz)와 대체투자 전문운용사인 패트리지아(Patrizia), 다음달 1일 영국 제이피 모건(JP Morgan AM), 다음달 2일 세계적인 자산운용사인 PGIM(Prudential Global Investment Management), 다음달 3일 프랑스 최대 보험사 악사(AXA)의 CEO 등과 만날 계획이다. 물류·오피스 사업장 현지 점검도 한다.

