하반기 신입 채용 나선 건설사…SK건설·포스코건설 "작년 보다 더"

시공능력 6위 포스코건설도 지난해보다 많은 신입 직원을 채용한다. 올해 하반기 신입 사업 채용부터 학점 기준을 폐지한 포스코건설은 기계, 전기, 토목, 건축, 조경, 안전, IT, 재무·회계, 세무, 구매, 경영지원 등 전 부문에 걸쳐 신입 사원을 뽑을 예정이다. 포스코건설 채용 담당자는 "소위 스펙 쌓기보다는 미래 건설산업을 선도할 전문가적 자질과 성장가능성 등을 보여주면 좋은 결과가 있을 것"이라고 말했다. 온라인 입사 지원은 16일까지다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.