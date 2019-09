[굿모닝 증시]2000선 회복한 코스피, 추석 전까지 반등 기대↑…지속성은 '글쎄'

◆이경민 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 11,650 전일대비 50 등락률 -0.43% 거래량 170,426 전일가 11,700 2019.09.06 15:30 장중(20분지연) close 연구원=코스피의 추가적인 기술적 반등시도가 전개되더라도 코스피 2050선 이상은 어려워 보인다. 12개월 Fwd PER 10.64배(14년 이후 평균의 +1표준편차)가 2020선에, 수급선으로 불리는 60일 이동평균선은 2030선에 위치해있다. 펀더멘털 개선, 외국인 순매수 유입이 코스피 레벨업의 필수조건이다.

