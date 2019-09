코아시아, 홍콩 자회사 60억 출자…비메모리 설계업체 지분 투자

코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 6,740 전일대비 320 등락률 -4.53% 거래량 281,517 전일가 7,060 2019.09.06 13:39 장중(20분지연) close 는 6일 파운드리 디자인서비스사업을 위해 홍콩에 설립한 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 6,740 전일대비 320 등락률 -4.53% 거래량 281,517 전일가 7,060 2019.09.06 13:39 장중(20분지연) close 세미(CoAsia SEMI Ltd.) 유상증자에 59억 9800만원 규모로 참여한다고 밝혔다. 취득 후 보유 지분율은 100%다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.