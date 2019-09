"벌써 4년째 플레이 그린" 환경보호, 화장품·패션과 만나 쿨한 시너지(종합)

인스타그램에서는 'I LIKE ZERO 챌린지' 이벤트가 진행 중이다. 제로웨이스트 실천을 해시태그와 함께 인증하면 참여 1건당 1000원씩 제주 숲 조성을 위해 이니스프리 모음재단에 기부한다. 또한 참여자 중 추첨을 통해 다음달 5일 플레이그린 페스티벌 티켓도 증정한다.

4일 화장품업계에 따르면 자연주의 화장품 브랜드 이니스프리는 올해도 친환경 캠페인 ‘2019 플레이그린’을 진행한다. 2014년부터 햇수로 4년째다. 올해 슬로건은 ‘아이라이크제로(I LIKE ZERO)’로, '제로 웨이스트(Zero Waste)'를 함께 지향하자는 메세지를 전한다.