[아시아경제 구은모 기자] SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 44,700 전일대비 800 등락률 +1.82% 거래량 38,059 전일가 43,900 2019.09.03 15:30 장마감 close 은 자회사인 이니츠주식회사(Initz Co., Ltd.)를 흡수합병하기로 결정했다고 3일 공시했다. 회사 측은 “PPS사업 운영의 신속한 의사결정, 재무 안정성, 운영 효율성 개선을 통한 기업가치 제고하기 위해 합병을 결정했다”고 밝혔다.

