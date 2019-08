롯데멤버스, 송도맥주축제 3년 연속 공식 후원

올해로 9회째를 맞은 송도맥주축제는 음악과 맥주를 매개로 다양한 볼거리, 먹거리, 즐길 거리가 펼쳐지는 국내 대표 맥주문화축제로, 매년 30여만 명의 방문객이 찾는다. 올해는 'Pause, Let It Beer'라는 주제 아래, 이달 23일부터 31일까지 송도달빛축제공원에서 인기 뮤지션들의 공연, EDM 파티, 버스킹, 커버댄스, 불꽃놀이 등이 펼쳐질 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.