독일서 활약 중인 조성현·이지윤, 금호아트홀 무대에

조성현은 2017년 쾰른 귀르체니히 오케스트라의 종신 수석으로 발탁됐다. 이번 금호아트홀 독주 무대에서 '독일 vs 러시아'라는 주제로 새로운 레퍼토리들에 도전한다. 1부 '독일'에서는 바이올린을 위해 작곡된 클라라 슈만의 로망스와 브람스 클라리넷 소나타 2번을 플루트와 피아노를 위한 편곡 버전으로 연주한다. 2부 '러시아'에는 차이콥스키의 오페라 '에브게니 오네긴' 중 렌스키의 아리아와 프로코피예프의 플루트 소나타 D장조를 연주한다. 피아니스트 문재원과 함께 대표적인 아리아들을 전할 예정이다.

