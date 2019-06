[특징주]NEW, 내실있는 콘텐츠 계획으로 실적 개선 기대 '강세'

이 연구원은 또 “단기간 주가는 드라마 '보좌관'과 영화 '비스트' 흥행이 중요하다”면서도 “ NEW NEW 160550 | 코스닥 현재가 6,590 전일대비 130 등락률 +2.01% 거래량 776,003 전일가 6,460 2019.06.11 14:26장중(20분지연) close 가 새롭게 변하고 있음을 강조한다”고 설명했다.

이어 “ NEW NEW 160550 | 코스닥 현재가 6,590 전일대비 130 등락률 +2.01% 거래량 776,003 전일가 6,460 2019.06.11 14:26장중(20분지연) close 는 앞으로 2~3년 콘텐츠 계획을 수립하고 있다”면서 “팬덤에 기반한 IP를 활용해 안정적이면서도 내실 있는 도약을 앞두고 있다”고 덧붙였다.

하나금융투자는 NEW NEW 160550 | 코스닥 현재가 6,590 전일대비 130 등락률 +2.01% 거래량 776,003 전일가 6,460 2019.06.11 14:26장중(20분지연) close 에 대해 웹툰과 웹소설 등을 통해 팬덤을 확보한 지적재산(IP)을 활용해 드라마를 제작해 리스크를 최소화한다고 분석했다.

11일 오후 2시17분 NEW NEW 160550 | 코스닥 현재가 6,590 전일대비 130 등락률 +2.01% 거래량 776,003 전일가 6,460 2019.06.11 14:26장중(20분지연) close 는 전날보다 2.79% 오른 6640원에 거래되고 있다.

[아시아경제 박형수 기자] 영화와 드라마 제작사 NEW NEW 160550 | 코스닥 현재가 6,590 전일대비 130 등락률 +2.01% 거래량 776,003 전일가 6,460 2019.06.11 14:26장중(20분지연) close 가 올해 실적 개선 기대감으로 연일 강세다.