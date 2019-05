MS의 화웨이 지우기…노트북·클라우드로 확산(종합)

한편 화웨이는 스마트폰·노트북·클라우드 판매 이전의 생산 문제에 봉착한 상태다. 하드웨어 두뇌가 될 부품을 공급하는 미국의 인텔·퀄컴과 반도체 설계업체인 유럽 ARM까지 비즈니스를 중단하겠다고 밝혔기 때문이다. 미국 IT 매체 와이어드는 "화웨이가 ARM의 설계도를 잃으면 완전히 끝장(it' s toast)"이라고도 했다.

