글로벌 BD 전문가 양성나선 제약바이오협회

한국제약바이오협회는 사업개발 분야 실무자들의 요구에 맞춘 글로벌 사업 개발(GBD) 전문교육 프로그램을 마련해 다음 달 13일 오픈한다고 16일 밝혔다.

협회는 제약·바이오 산업의 선구자적 성과를 거둬 온 GBD 전문가들이 대거 참여하고 차별화된 커리큘럼을 제공하는 이번 교육을 통해 앞서 나간 회사들의 성공·실패를 압축 경험할 수 있다고 설명했다.

GBD 교육 프로그램은 온라인 강의(21차시), 오프라인 워크숍(3일, 21시간), 온라인 전문가 인터뷰(10차시)로 나눠 진행된다. 온라인 강의 과정은 ▲제약·바이오 사업 개발 프로세스 실무의 이해 ▲국제 계약의 기초 ▲라이센스 계약의 이해 ▲제약·바이오 산업에서의 특허 ▲의약품 전주기 교육 ▲챗GPT로 구성됐다. 함께 진행되는 오프라인 워크숍은 ▲계약서 작성 및 검토 ▲Alliance Management Partnership case ▲기술 수출입(License In & Out) 사례 분석 ▲국내·해외 명세서 분석 ▲기술 수출입(License In & Out) 협상으로 짜였다.

온라인 전문가 인터뷰는 이관순 전 한미약품 부회장, 유근수 동아ST 전무, 김용주 레고켐바이오 대표, 홍유석 전 글락소스미스클라인(GSK) 사장, 윤태진 유한양행 상무 등이 참여해 ▲GBD 성공의 비결 ▲GBD 전문가 만들기 ▲글로벌 제약사의 사업 개발(BD) 관점 등을 주제로 자신들의 성공 경험과 노하우를 공유하고 GBD 담당자가 갖추어야 할 역량을 제시한다. 온라인 및 오프라인 교육에는 김재현 셀트리온헬스케어 전무, 양원석 디앤디파마텍 이사, 김도영 대웅제약 센터장, 조원희·김용하 디라이트 변호사 등이 전문 강사로 참여한다.

교육은 협회 교육 홈페이지 내 교육통합센터에서 신청이 가능하다.





이춘희 기자 spring@asiae.co.kr



