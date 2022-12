CJ대한통운, 구세군 빨간냄비 무료 배송

[아시아경제 유현석 기자] CJ대한통운이 연말연시 나눔의 정이 담길 구세군 자선냄비를 전국에 배송했다.

CJ대한통운은 구세군 자선모금에 사용되는 자선냄비, 핸드벨, 저금통, 의류 등 거리모금 물품 800여개를 전국의 구세군 거점으로 배송했다고 6일 밝혔다. 배송 과정에서 발생하는 모든 비용은 CJ대한통운에서 부담한다.

CJ대한통운은 지난달 11일부터 서울 서대문구 소재 구세군 대한본영 지하 창고에서 자선 모금 물품을 집화해 거리 모금이 진행될 전국 17개 시도의 360여곳의 구세군 거점까지 배송 완료했다.

모금 활동이 진행되는 12월 한 달 동안 마모나 파손된 모금 물품의 교체와 보수를 위한 추가 배송도 전담한다. 2014년부터 9년째 진행하는 배송 지원 사업으로 올해까지 전달한 구세군 모금 물품은 누적 약 9000여개에 달한다.

올해 구세군은 '이 겨울 내가 할 수 있는 가장 착한 일(Ring the Bell of Your Heart)’이라는 주제로 연말까지 모금 활동을 진행한다. 지난 1일 시종식을 기점으로 진행된 금년도 모금 목표액은 60억원이다. 지난해에 이어 올해도 QR코드가 삽입된 디지털 자선냄비를 활용해 시민들은 현금 없이도 간편하게 기부할 수 있다.

이호영 구세군 담당자는 “CJ대한통운 덕분에 매년 모금 물품을 전국 구세군 거점에 제때 보내는 걱정을 덜 수 있었다”며 “CJ대한통운의 무상 배송은 단순히 물류비 지원 차원을 넘어 기업이 다양한 형식으로 모금 활동에 참여하는 대표적인 사례”라고 말했다.

김희준 CJ대한통운 지속가능경영실 ESG 담당은 “구세군 자선 물품 무상 배송은 물류업의 특성을 살리면서도 공동체에 기여할 수 있는 의미 있는 일 중 하나”라며 “핵심 역량인 물류 인프라를 활용한 ESG 활동을 지속 발굴하고 실천해나가겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

