[김맹녕의 골프영어회화] "hacker와 military golfer"

골프에는 의미를 오해할 수 있는 다양한 표현들이 있다.

골프에서 초보자는 비기너(beginner)다.

은어로 더퍼(duffer) 또는 해커(hacker), 뒤땅을 자주 친다고 해서 붙었다. 다른 표현이 밀리터리 골퍼(military golfer)다. 군사훈련 시 앞뒤 좌우로 행진한다는 뜻이다. "내 핸디캡은 14"는 "I’m a 14-handicapper"가 정확하다. 치터(cheater)는 속임수를 쓰는 골퍼다. 핸디캡 치터(handicap cheater), 평소 핸디캡이 낮다고 우쭐대다가 내기할 때는 올린다.

샌드 배거(sandbagger) 역시 비슷한 의미다. 골프 때문에 독수공방하는 여인을 골프 위도우(golf widow)라고 부른다. 미국인들이 자주 쓰는 "He is a mediocre golfer"는 핸디캡 18 전후의 평범한 골퍼(average golfer)를 포함한다. ‘rain maker’가 티 샷한 공이 하늘 높이 치솟는 샷이라는 게 재미있다. 구름을 때려 비가 온다는 해석이다.

토핑한 공은 ‘웜 버너(worm burner)’, "벌레를 태워죽인다’는 무시무시한 뜻이다. 엄청난 장타가 나오면 보통 "What a cracker!"라고 외친다. 플레이 도중 어딘가 두고 온 클럽을 찾아주는 사람은 ‘ranger’, 또는 마셜(marshall)이라고 한다. 티 샷이 매번 왼쪽으로 감기는 골퍼가 창녀와 같은 의미의 ‘후커(hooker)’다. 잡아당긴다(hook)에서 유래됐다.

Wife(아내): Where have you been all day?(온종일 어디 갔다왔어요?)

Husband(남편): I have been spent my whole day with a hooker(하루 종일 후커하고 같이 있었어요).

Wife: What? You have been spent your whole day with a whore? You’re kidding me, aren’t you?(뭐라구요? 창녀하고 있었다구요? 당신 농담하는거죠?)

Husband: No, I’m not kidding. I played golf with a duffer who kept hitting hooks!(농담이 아닙니다. 하루종일 훅만 치는 골퍼와 플레이를 했다구요!)





