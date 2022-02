흥국에프엔비, 실적 폭풍 성장 비결은?

[아시아경제 박지환 기자] 흥국증권은 27일 흥국에프엔비 흥국에프엔비 189980 | 코스닥 증권정보 현재가 3,850 전일대비 110 등락률 +2.94% 거래량 475,842 전일가 3,740 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 흥국에프엔비, 지난해 영업익 67억.. 전년비 170.5%↑"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수 close 에 대해 지난해 실적에서 큰 폭의 성장세가 나타났다고 평가했다.

흥국에프엔비는 과일 농축액, 커피 베이스, 식품, 식음료 제조자개발생산(ODM) 등 프리미엄 식음료 개발·제조 전문 기업이다.특히 HPP 기술 기반의 우수한 제품군이 최고의 경쟁력이다. HPP는 초고압 환경에서 미생물을 제어하는 혁신적인 기술로 기존의 가열 방식과는 달리 과일 등 원료 고유의 맛, 향, 영양의 손실 없이 신선한 상태를 유지하는 것이 특징이다.

지난해 매출액은 전년 대비 41.8% 증가한 715억원, 영업이익은 170.5% 늘어난 67억원을 기록했다. 외형과 수익 모두 큰 폭의 성장세를 시현했다.

주력 제품들의 안정적인 실적 위에 주요 고객사들의 제품 구성 확대에 따른 기존 사업의 호조와 함께 자회사 테일러팜스의 실적 호조의 결과다. 주요 제품군은 자몽, 레몬, 청포도 등 과일농축액, 콜드브루 커피 베이스, 과일·채소주스, 기타(스무디, 디저트, 베이커리, ODM 커피 캡슐 등) 등이다. 매출처는 스타벅스코리아(병음료 및 시즌 음료 원료), 이디야커피(콜드브루 베이스, 블렌딩티), 이마트(피코크 블렌디드), SPC그룹, 투썸플레이스 등이다.

특히 우량 종속기업 테일러팜스를 인수한 것이 주효했다는 분석이 나온다. 테일러팜스는 푸룬(서양자두)을 이용해 만든 주스와 건조 제품을 제조·판매하는 푸룬 식음료 전문 기업이다. 100년 전통의 미국 테일러 브라더스 팜스의 한국 법인으로 지난해 7월 인수·편입됐다. 최종경 흥국증권 연구원은 "올해 테일러팜스는 매출액 250억원, 영업이익 37억원이 추정되는 우량 종속 기업"이라고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr