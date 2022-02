[아시아경제 지연진 기자] 칩스앤미디어 칩스앤미디어 094360 | 코스닥 증권정보 현재가 20,550 전일대비 550 등락률 +2.75% 거래량 224,309 전일가 20,000 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 칩스앤미디어, 지난해 영업익 52억…1주당 163원 배당 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개 close 는 중국 반도체 회사와 41억원 규모 비디오 IP 라이선스 공급계약을 체결했다고 23일 공시했다.

이는 최근 매출액대비 27.15%에 해당하며, 계약기간은 2029년 2월21일까지다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr