키다리스튜디오는 지난해 연결 매출액이 1191억원으로 전년동기대비 161.76% 증가했다고 23일 공시했다.

이 기간 영업이익은 54.17% 늘어난 44억원, 당기순이익은 4476.15% 증가한 33억원을 기록했다.

회사는 "봄툰과 레진, 델리툰 등 웹툰 플랫폼의 글로벌 성장으로 매출이 확대됐다"며 "신규 시장과 신규 플랫폼 진출을 대비한 인원 채용, 번역비 등 비용이 증가했다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr