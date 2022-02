비에이치아이, 200억원 규모의 전환사채 발행

[아시아경제 황윤주 기자] 비에이치아이 비에이치아이 083650 | 코스닥 증권정보 현재가 4,135 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,230 2022.02.21 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 비에이치아이, 현대제철 발전설비 공급계약비에이치아이, 517억 규모 LNG 발전설비 공급계약 체결비에이치아이, 포스코와 340억 규모 발전설비 공급계약 체결 close 는 200억원 규모의 제 1회차 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 21일 공시했다.

전환사채의 만기이자율은 2.0%이며, 만기일은 2027년 2월 28일이다. 전환가액은 4045원이고 전환할 경우 비에이치아이 비에이치아이 083650 | 코스닥 증권정보 현재가 4,135 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,230 2022.02.21 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 비에이치아이, 현대제철 발전설비 공급계약비에이치아이, 517억 규모 LNG 발전설비 공급계약 체결비에이치아이, 포스코와 340억 규모 발전설비 공급계약 체결 close 기명주식 494만4375주(16.0%)가 새로 발행된다. 전환 청구기간은 2023년 2월28일~2027년 1월28일까지다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr