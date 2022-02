[아시아경제 이정윤 기자] 타이거일렉 타이거일렉 219130 | 코스닥 증권정보 현재가 19,150 전일대비 100 등락률 +0.52% 거래량 26,217 전일가 19,050 2022.02.18 13:38 장중(20분지연) 관련기사 타이거일렉, 이경섭 단독 대표이사 체제로 변경“전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장![특징주]타이거일렉, 美 백악관도 나섰다…반도체 확보 전쟁에 '활짝' close 은 지난해 영업이익이 전년 대비 60.6% 하락해 23억원으로 집계됐다고 18일 공시했다.

지난해 매출액은 전년보다 15.5% 늘어난 503억원, 당기순이익은 28.7% 하락한 32억원을 기록했다.

