[아시아경제 권재희 기자] 삼화콘덴서 삼화콘덴서 001820 | 코스피 증권정보 현재가 56,900 전일대비 400 등락률 -0.70% 거래량 142,471 전일가 57,300 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개 close 공업은 보통주 1주당 500원의 현금 결산배당을 결정했다고 17일 공시했다.

시가배당율은 0.9%이며, 배당금총액은 51억 3043만원이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr