[아시아경제 권재희 기자] 네패스 네패스 033640 | 코스닥 증권정보 현재가 28,800 전일대비 650 등락률 +2.31% 거래량 341,710 전일가 28,150 2022.02.17 14:55 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일'오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환[e공시 눈에 띄네]코스닥-5일 close 는 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 보통주 31만9716주를 총 90억원 규모에 장내매수한다고 17일 공시했다.

취득예상기간은 2월18일부터 오는 5월17일까지다.

