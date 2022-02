유니셈, 영업익 437억…전년比 35.6%↑

[아시아경제 박형수 기자] 반도체 및 디스플레이 장비업체 유니셈 유니셈 036200 | 코스닥 증권정보 현재가 12,150 전일대비 600 등락률 +5.19% 거래량 259,676 전일가 11,550 2022.02.16 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"유니셈, 실적 개선세 뚜렷...내년 더 좋다"유니셈, 3Q 영업익 109억 전년比 104%↑… "고객사 파운드리 설비투자 확대"ESG 경영 열풍에 웃는 '유니셈' close 이 사상 최고 실적을 경신했다.

유니셈은 내부결산기준 지난해 연결 매출액 2961억원, 영업이익 437억원을 기록했다고 16일 밝혔다. 각각 전년 대비 37.6%, 35.6% 증가했다. 당기순이익도 전년 대비 85.8% 증가한 382억원을 달성했다.

유니셈은 반도체 및 디스플레이 생산 공정에서 발생하는 유해가스 처리 장비인 스크러버(Scrubber)와 온도 조절 장비 칠러(Chiller) 개발업체다. 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, 중국 BOE 등 국내외 대표 업체에 장비를 공급하고 있다.

지난해 주요 반도체, 디스플레이 고객사가 설비투자를 확대하면서 스크러버와 칠러 공급이 늘었다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영 트렌드에 따라 공정 내 유해가스 배출을 줄이기 위한 스크러버 사용도 확대되고 있다.

고객사 에칭 공정에 스크러버가 들어가기 시작했다. 올해는 더욱 확대될 것으로 전망되고 있다. 탄소배출량이 적은 플라즈마 스크러버 도입도 확산되고 있다.

회사 관계자는 "2년 연속 사상 최대 실적을 다시 쓰고 있다"며 "반도체와 디스플레이 산업 모두 공정 내 스크러버 적용을 확대하고 있어 지속적인 성장을 기대한다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr