[포토] 효민 '물 오른 미모'

[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 티아라 효민이 늘씬한 각선미를 자랑했다.

효민은 15일 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 효민은 화려한 패턴의 원피스와 가방을 들고 다양한 포즈를 취하고 있다.

지난해 11월 앨범을 낸 후 휴식 중인 효민은 최근 축구선수 황의조와의 열애설에 휩싸인 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr