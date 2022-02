[아시아경제 지연진 기자] 에이치케이 에이치케이 044780 | 코스닥 증권정보 현재가 2,080 전일대비 70 등락률 -3.26% 거래량 1,366,184 전일가 2,150 2022.02.14 13:03 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언!에이치케이, 작년 영업익 9억8800만원…전년대비 2.8%↓정부 정책, 최대 수혜주는? close 는 지난해 연결 매출액이 전년대비 29.3% 증가한 717억원을 기록했다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 45억원으로 220.0% 늘었고, 당기순이익은 354.7% 증가한 55억원을 기록했다.

이 회사는 "수출 및 국내 판매량 증가로 매출이 신장했다"며 "매출 증가에 따라 수익성이 개선됐다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr