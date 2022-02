[아시아경제 지연진 기자] 이스트소프트 이스트소프트 047560 | 코스닥 증권정보 현재가 14,750 전일대비 250 등락률 +1.72% 거래량 133,844 전일가 14,500 2022.02.14 11:28 장중(20분지연) 관련기사 코빗, 이스트게임즈와 NFT 마켓 MOU 체결이스트소프트 "라운즈, 안경 가상착용 서비스 이용 건수 월 400만 돌파"[특징주]이스트소프트, 코로나가 앞당긴 AR 안경쇼핑…7조 와비파커 정조준 close 는 지난해 4분기 연결기준 매출액이 전년동기대비 4.9% 감소한 232억원을 기록했다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 94.9% 증가한 52억원, 당기순이익은 18억원으로 63.2% 감소했다.

