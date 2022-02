[아시아경제 김흥순 기자] 한라홀딩스 한라홀딩스 060980 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 1,000 등락률 -2.39% 거래량 47,933 전일가 41,800 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개정몽원 한라그룹 회장, 이탈리아 국가친선훈장 수훈한라그룹, 임원 인사…정몽원 'CEO 중심 성장경영' 선언 close 는 결산배당으로 보통주 1주당 2000원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 시가배당율은 4.2%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr