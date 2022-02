[아시아경제 황윤주 기자] HRS HRS 036640 | 코스닥 증권정보 현재가 7,120 전일대비 320 등락률 +4.71% 거래량 992,131 전일가 6,800 2022.02.11 11:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전또 크게 터진다! 10月 주목해야 할, 원전 황금株!"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 는 결산배당으로 보통주 1주당 200원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 시가배당율은 2.7%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr