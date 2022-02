[클릭 e종목]"미스터블루, 웹소설 업체 인수로 시너지 기대"

[아시아경제 박형수 기자] KB증권은 9일 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 8,740 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,200 2022.02.09 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 미스터블루, 웹소설 IP업체 397억 투자…"K-콘텐츠 확보로 퀀텀점프"‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[특징주]미스터블루, '에오스 레드' 돈버는 게임으로 전세계 진출…위믹스 플랫폼 탑재 close 에 대해 웹소설 업체를 인수하면서 성장 속도가 빨라질 것으로 분석했다.

임상국 KB증권 연구원은 "미스터블루는 K콘텐츠 확보와 원 소스 멀티 유즈(one source multi use) 전략, 블록체인 게임을 통해 외형 확대와 수익성 개선을 기대한다"고 설명했다.

미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 8,740 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,200 2022.02.09 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 미스터블루, 웹소설 IP업체 397억 투자…"K-콘텐츠 확보로 퀀텀점프"'이용료 없는 카카오톡 종목추천', 화제[특징주]미스터블루, '에오스 레드' 돈버는 게임으로 전세계 진출…위믹스 플랫폼 탑재 close 는 웹소설 업체 '동아미디어'와 '영상출판미디어'를 인수한다. 동아미디어는 웹소설을 카카오페이지, 네이버, 리디북스 등 다양한 플랫폼에 공급하고 있다. '아도니스', '그림자 없는 밤', '슈공녀' 등을 웹툰으로 제작한 경험도 있다. 영상출판미디어는 판타지, 무협 등 웹툰과 웹소설을 카카오, 네이버 등에 공급하고 있다. 미스터블루는 기존 웹툰, 게임사업과 다양한 형태의 가치사슬 확장을 추진할 계획이다.

임 연구원은 "자회사 블루포션게임즈는 위믹스 플랫폼에 자체 개발한 게임의 온보딩을 추진한다"며 "에오스 레드를 시작으로 향후 후속작 개발과 퍼블리싱 사업 등 게임 포트폴리오 다변화와 블록체인 P2E 사업을 통해 진정한 게임업체로 도약할 수도 있다"고 분석했다.

그는 "코빗과 함께 진행하는 NFT 사업 추진도 성장 동력"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr