KT, '시즌·지니+ 초이스' 신규 가입시 '밀리의 서재' 무료

독서지원금 이벤트도 4월 30일까지

[아시아경제 차민영 기자] KT는 5G 서비스 중 ‘시즌·지니+ 초이스’ 신규 가입 고객을 대상으로 ‘밀리의 서재’를 추가 비용 없이 이용할 수 있는 프로모션을 8일부터 진행한다고 밝혔다.

밀리의 서재는 누적 회원 수 400만명을 자랑하는 독서 플랫폼 서비스로 10만권의 도서와 오디오 북을 스마트폰, 태블릿 PC, PC에서 제공한다. 월 9900원으로 베스트셀러부터 신간, 매거진, 오디오북, 챗북, 유아동 도서 등을 이용할 수 있다.

밀리의 서재는 디즈니플러스(+), 넷플릭스, 현대카드, 바디프랜드 초이스를 이용하는 기존 고객의 ‘내 맘대로 골라 즐기는 혜택’ 선택지에도 추가됐다. 이용을 원하는 고객은 시즌믹스(영상), 지니 스마트 음악감상, 블라이스 스토리(웹소설), 게임박스(스트리밍 게임) 대신 밀리의 서재를 선택하면 된다.

독서지원금 이벤트도 진행한다. KT 요금제와 부가서비스를 통해 밀리의 서재에 가입한 고객은 앱 이벤트 페이지를 통해 응모하면 추첨을 거쳐 독서 지원금 100만원을 받을 수 있다. 이 이벤트는 이날부터 오는 4월 30일까지 진행된다.

구강본 KT 커스터머사업본부장 상무는 “전자책, 오디오북 구독 고객이 지속 증가하는 트랜드에 맞춰 밀리의 서재 프로모션을 준비했다”며 “KT는 향후에도 고객들의 니즈를 분석해 다수가 선호하는 혜택을 확대하겠다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr