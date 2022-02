"이재명 측 공무원에 제사 용품 심부름도"…의혹 추가 제기

배 씨, A씨에 "제사용품 차에 싣고 수내로" 지시

與 "업무추진비로 산 과일과 제사음식 무관"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 부인 김혜경씨의 '과잉 의전' 의혹을 제보한 전직 경기도청 비서실 직원 A씨가 이 후보 측이 제사 음식 구매 심부름을 시켰다고 7일 추가 폭로했다.

JTBC는 이날 A씨로부터 받은 텔레그램과 증언 등을 인용해 이 같은 의혹이 확인됐다고 전했다.

보도에 따르면 A씨는 지난해 3월 도청 총무과 소속 배 모 씨에게 텔레그램을 통해 "과일가게에서 제사용품 받아서 사진 찍겠습니다"라는 메시지를 보냈다. 이와 함께 그는 전과 배, 사과, 황태포 등이 담긴 사진을 찍어 배 씨에게 전송했다.

이에 배 씨는 "자동차에 실어주고 퇴근하세요"라며 성남시 수내동에 있는 이 후보 자택으로 물건을 전달하라고 지시했다.

A씨는 지시에 따라 이 후보의 자택으로 이동한 뒤 "조수석 뒷자리에 (물건을) 넣어두었습니다"라고 보고했다. 배 씨는 이 과정에서 "수내 도착하시면 전 냄새 맡아봐 주세요. 혹시 쉬진 않았겠지요?"라고 묻기도 했다.

A씨는 해당 대화가 이 후보 측이 명절뿐만 아니라 가족 행사가 있는 날에도 심부름을 시킨 증거라고 주장했다. 당시 A씨가 수내동에 다녀온 날은 이 후보 어머니의 음력 기일인 것으로 전해졌다.

또 A씨는 "과일 집에 가면 전용 장부가 있었고, 경기도에서 왔다고 하면 그냥 가져가도록 했다"고 주장했다. JTBC는 경기도 업무추진비 집행내역을 토대로 경기도가 해당 과일가게에서 '내방객 접대 물품' 명목으로 43만 원 상당을 구입했다고 전했다.

이에 대해 경기도는 "지출 결의서와 전표를 통해 해당 점포에서 구매했고, 목적대로 사용한 건 확인했다"고 해명했다. 다만 "구체적으로 무엇을 샀는지는 알 수 없다"고 덧붙였다.

민주당 선대위 측은 "비서실에서 업무추진비로 구매한 과일과 제사음식은 무관하다"며 "제사음식은 후보 사비로 샀고 현금으로 사서 영수증은 없다"고 밝혔다.

