윤석열 “안철수와 단일화 배제 않겠다 외 할말 없어”

김종인-이재명 전날 회동 "제가 따로 입장 있겠느냐"

김만배 관련 민주당 의혹 제기에 "어이 없는 얘기"

[아시아경제 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 7일 안철수 국민의당 대선후보와의 단일화를 배제하지 않겠다고 재차 밝히면서도 구체적인 언급은 꺼렸다.

윤 후보는 이날 대한상공회의소 대선후보 초청 특별강연 후 기자들과 만난 자리에서 ‘안 후보와의 단일화를 정권교체의 필수조건으로 보느냐’는 질문에 “배제하지 않는다고 한 것 외에 더 드릴 말씀 없다”고 답했다.

권영세 국민의힘 선거대책본부장이 이날 단일화 가능성이 열려있다고 언급한 데 대해서는 “권 본부장과 얘기한 바 없고 따로 논평하거나 드릴 말씀이 없다”고 말했다. 또 ‘단일화 가능성에 대해 어느 수준으로 이해하면 되느냐’는 질문에 대해서도 “단일화에 대해 언급하지 않겠다고 말씀을 드렸지 않느냐. 더는 드릴 말씀 없다”고 말을 아꼈다.

윤 후보는 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장과 이재명 더불어민주당 대선후보의 전날 회동과 관련해 “두 분 만남에 대해 제가 따로 입장 있겠느냐”고 말했다. 윤 후보와 화천대유 대주주 김만배씨가 깊은 관계라는 민주당의 의혹 제기에 대해서는 “어이가 없는 얘기”라며 “저는 그 사람(김만배)과 10년 넘도록 밥을 먹거나 차 한 잔 마신 적이 없다”고 일축했다.

