유니슨은 원앤피와 216억원 규모의 풍력발전용 타워 공급 계약을 체결했다고 7일 공시했다. 이는 매출액 대비 27% 규모다.

