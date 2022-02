민주당 "날짜 집착하는 尹, 별 얘기가 다 돈다"…TV토론 무산에 '무속 논란' 간접 언급

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당이 윤석열 국민의힘 대선후보가 토론 조율 과정에서 날짜에 집착하는 모습을 보이며 "시중에 별 얘기가 다 돌고 있다"고 이른바 '무속 논란'을 간접적으로 언급했다.

6일 조승래 더불어민주당 선거대책위원회 수석대변인은 브리핑에서 "국민의힘은 지난 이재명 더불어민주당 대선후보와의 양자토론 협상 때도 설 연휴 전에 양자토론을 하기도 합의해 놓고선 설 연휴 기간인 1월 31일을 막무가내로 고집해 빈축을 샀다"고 밝혔다. 조 수석대변인은 "국민의힘은 날짜만 관철된다면 그 정도 비난은 감수하겠다는 태도여서 매우 의아했다"고도 덧붙였다.

조 수석대변인은 "어제 한국기자협회 초청 4자토론 실무 협의에서도 윤 후보의 건강 등을 이유로 들어 이미 확정된 8일을 변경해 줄 것을 요구했다"고도 설명했다. 그는 "4자 토론 무산의 책임을 지고 비난을 받더라도 무조건 8일은 안 된다는 생떼를 또 부린 것"이라며 "정치권의 금기인 대선후보의 건강 문제를 자기들 스스로 거론한 것은 너무 이례적이라 믿기 어려울 지경"이라고 비판했다.

또 조 수석대변인은 "윤 후보는 그 시각 제주에서 선거 운동을 왕성하게 하고 있었기에 국민의힘의 태도는 무척 비상식적이었다"며 "후보의 건강 문제까지 공개하면서 굳이 날짜를 변경해야 할 이유가 궁금하지 않다면, 오히려 그게 이상할 일일 것"이라고 지적했다. 이어 "윤 후보 스스로 이제는 국민적 관심이 되어버린 이런 궁금증을 시원하게 풀어야 한다"며 "날짜에 집착해 대선주자 TV토론을 또 무산시킨 것에 대해 사과하라"고 촉구했다.

앞서 국민의힘은 해당 토론 진행의 실무 협의 과정에서 주최 측인 한국기자협회와 중계를 맡은 JTBC의 편향성을 문제 삼았으며, 윤 후보의 건강 문제를 이유로 날짜 변경을 요구한 것으로 전해졌다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr