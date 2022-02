드림텍, 지난해 영업익 전년 대비 236.9% 증가…964억원

[아시아경제 이정윤 기자] 드림텍 드림텍 192650 | 코스피 증권정보 현재가 10,850 전일대비 400 등락률 +3.83% 거래량 542,182 전일가 10,450 2022.02.04 15:19 장중(20분지연) 관련기사 드림텍, 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 결정드림텍, 美믹스컴과 ‘5G 안테나 모듈’ 대량 생산 맞손[지배구조]드림텍, 금융당국 규제 전 ‘나무가 BW 콜옵션’ 행사로 지분↑ close 은 지난해 연결재무제표 기준 영업이익이 전년 대비 236.9% 증가해 963억5331만6000원으로 집계됐다고 4일 공시했다.

당기순이익은 전년보다 641.2% 증가한 106억8101만1000원으로, 매출액은 1조2316억2329만1000원으로 공시됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr