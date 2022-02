알톤스포츠, 매출액 50억원…전년보다 11.3% ↑

[아시아경제 이정윤 기자] 알톤스포츠 알톤스포츠 123750 | 코스닥 증권정보 현재가 4,915 전일대비 45 등락률 +0.92% 거래량 65,833 전일가 4,870 2022.02.04 12:15 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up!자전거株, 최대실적 향해 '씽씽' close 는 지난해 연결재무제표 기준 매출액이 전년보다 11.3% 올라 49억9915만4725원으로 집계됐다고 4일 공시했다.

아울러 알톤스포츠는 지난해 영업이익이 전년보다 8.4% 감소해 48억1190만7657원, 당기순이익은 13.3% 줄어 48억1625만5004원이라고 공시했다.

