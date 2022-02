블루베리NFT, 다날과 '가상자산 및 대체불가토큰 사업' 위한 업무협약

[아시아경제 박형수 기자] 블루베리NFT는 다날과 스포츠 NFT 마켓플레이스 ‘스포티움 프로젝트’와 페이코인 NFT 플랫폼 거래 활성화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

국내 NFT 플랫폼 확대 및 거래 활성화를 위해 긴밀하게 협조하기로 했다. 스포티움은 스포츠 종목 공식 디지털 굿즈 NFT를 수집하는 종합플랫폼으로 프로축구 게임 영상 NFT 발행을 시작으로 지식재산권(IP)를 확보한 프로배구, 프로농구, 프로야구 선수들의 영상 NFT 상품을 발행할 예정이다.

NFT에 대한 결제수단으로 다날 종합결제솔루션을 적용한다. 페이코인(PCI)과 비트코인(BTC) 간 연동 서비스가 가능함에 따라 비트코인(BTC)으로도 블루베리NFT에서 발행되는 NFT를 거래할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

회사 관계자는 "NFT 사업을 추진하는 다날과 함께 가상자산 및 대체불가토큰 사업을 위한 협약을 맺었다"며 "스포츠와 아트 NFT 사업뿐만 아니라 다양한 분야에서 다날과 협업해 좋은 시너지 효과를 낼 것"이라고 말했다.

