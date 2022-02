미투온 그룹, 샌드스퀘어 인수…메타버스 블록체인 플랫폼 생태계 확장

[아시아경제 박형수 기자] 미투온 미투온 201490 | 코스닥 증권정보 현재가 6,020 전일대비 160 등락률 +2.73% 거래량 469,777 전일가 5,860 2022.02.03 11:31 장중(20분지연) 관련기사 미투젠, RPG·TPS게임사 조프소프트 인수…"P2E 게임 시장 선도"미투젠, 캐주얼 전략 배틀 게임 ‘포켓 배틀스’ 글로벌 출시…"P2E 버전도 준비"주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 은 자회사 미투젠 미투젠 950190 | 코스닥 증권정보 현재가 19,150 전일대비 650 등락률 +3.51% 거래량 96,842 전일가 18,500 2022.02.03 11:31 장중(20분지연) 관련기사 미투젠, RPG·TPS게임사 조프소프트 인수…"P2E 게임 시장 선도"미투젠, 캐주얼 전략 배틀 게임 ‘포켓 배틀스’ 글로벌 출시…"P2E 버전도 준비"미투온 자회사 미투젠, 올해도 현금배당 결정… “당기순이익의 40%” close 이 블록체인 전문기업 샌드스퀘어 지분 51.0%를 인수하며 자회사로 편입했다고 3일 밝혔다.

미투온 그룹은 샌드스퀘어가 보유한 블록체인 기술력을 기반으로 NFT·P2E 게임 분야에서 시너지를 낼 수 있는 사업을 진행한다.

샌드스퀘어는 블록체인 메인넷 플랫폼인 플레타(FLETA)를 운영하고 있다. 플레타는 블록 채굴 합의를 통해 지정된 순서를 기반으로 블록을 생성하는 새로운 합의 모델 ‘PoF(Proof of Formulation)’ 및 디앱(DApp) 개발자에게는 손쉬운 개발 환경을, 사용자에게는 편리한 사용 환경을 제공하는 맞춤형 멀티 블록체인 플랫폼이다. 플레타는 현재 빗썸, 코인원 등의 국내 거래소와 비트렉스, 디지파이넥스 등의 글로벌 거래소에 상장했다.

샌드스퀘어는 올해 1분기 내 평균 9000TPS(Transaction Per Second) 이상의 빠른 속도, 포뮬레이터 NFT, 디앱 토큰 온보딩 등의 업데이트가 이뤄지는 '플레타 메인넷 2.0'과 자체 탈중앙화거래소 '플레타 DEX'를 선보인다. 샌드스퀘어는 '미버스랩스(MEVerse Labs)로 법인명을 변경한다. 플레타 메인넷 2.0 플랫폼 명은 '미버스(MEVerse)'로 변경될 예정이다.

미투젠은 앞으로 미투온 그룹의 메타버스 블록체인 플랫폼 '미버스'를 더욱 개선하고 캐주얼 전략 배틀 게임 '포켓배틀스'와 캐주얼 카드게임 '솔리테르' 및 자회사 조프소프트의 전략 TPS 게임 '리프트스위퍼' 등을 NFT·P2E 게임으로 순차적으로 선보인다. 다양한 게임사와 함께 온보딩 및 멀티체인 게임으로 미버스 생태계를 계속 확장해 나갈 방침이다.

