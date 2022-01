'D.P.' 문상훈, tvN 웹예능 '좋광고'서 유병재·래원과 절친 케미

[아시아경제 임혜선 기자] 빠더너스 크루 문상훈이 tvN 웹예능 '좋광고'에 영상 전문가로 출연해 유병재·래원과 호흡을 맞출 예정이다.

tvN은 문상훈이 오는 2월1일 오후 6시 유튜브 채널 'tvN D ENT'에서 공개되는 '좋광고'에 일명 '좋문가'로 출연한다고 29일 밝혔다.

문상훈은 지난해 8월 공개돼 화제를 모은 넷플릭스 오리지널 'D.P.'에서 '조석봉'의 친구인 '김루리 일병' 역할을 맡아 눈길을 끌었다. 또한 47만 구독자를 둔 유튜브 콘텐츠 크리에이터 팀 빠더너스 크루 소속으로 문쌤·문이병·문상 기자 등 다양한 '부캐'로 활약하고 있다.

특히 문상훈은 남다른 기획력을 바탕으로 연출한 영상을 통해 젊은 세대의 높은 지지를 받고 있다는 평가다.

'좋광고' 제작진은 "문상훈 씨가 '좋문가'로 출연해 색다른 재미를 선사할 예정"이라면서 "유병재·래원과의 믿고 보는 '절친 케미'로 최고의 결과물을 이끌어내기 위한 노력을 아끼지 않았다"고 말했다.

'좋광고'는 '좋아서 만드는 광고'의 약자로, 유병재와 래원이 특정 상품 등의 광고를 직접 기획·제작하는 콘셉트의 웹예능 프로젝트다.

