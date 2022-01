석열씨의 심쿵약속 24번째

"의료비 부담 덜도록"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 '중증·희귀질환 치료제에 대한 건강보험 적용 범위를 확대하겠다"고 발표했다.

윤 후보는 이날 '석열씨의 심쿵약속' 24번쨰로 "건강보험이 적용되지 않는 중증·희귀질환 치료제의 약값을 지원하겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 "소아백혈병, 항암치료나 중증·희귀질환 신약 등 건강보험 적용 대상을 확대해 의료비로 인한 부담을 덜 수 있도록 건강보험 비급여 사각지대를 줄여나갈 계획"이라고 했다.

