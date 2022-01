[인사] 해양수산부

◇전보

<국장급>

▲인천지방해양안전심판원장 김병곤 ▲중앙해양안전심판원 심판관 정복철 ▲정책보좌관 김성범 ▲정책기획관 김혜정 ▲해양정책관 홍종욱 ▲어업자원정책관 최용석 ▲해사안전국장 정태성 ▲국립해양조사원장 변재영 ▲인천지방해양수산청장 윤종호 ▲마산지방해양수산청장 명노헌

<과·팀장급>

▲홍보담당관 남우진 ▲기획재정담당관 공두표 ▲운영지원과장 정도현 ▲해양개발과장 노재옥 ▲해양환경정책과장 송종준 ▲통상무역협력과장 박용한 ▲유통정책과장 구도형 ▲수산직불제팀장 강문표 ▲어업정책과장 임태훈 ▲항만투자협력과장 최국일 ▲동해어업관리단장 전우진 ▲서해어업관리단장 이세오 ▲남해어업관리단장 김영진 ▲부산지방해양수산청 제주해양수산관리단장 ▲울산지방해양수산청장 양진문 ▲군산지방해양수산청장 김해기 ▲국립수산과학원 운영지원과장 윤분도 ▲수산물안전과 신설 준비 TF팀장 장옥진 ▲국립수산과학원 연구협력과장 이정로

◇승진

<국장급> ▲해양수산부(국가공무원인재개발원 교육훈련) 양영진 ▲환경부 국립생물자원관 생물자원활용부장 노진학

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr