[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관은 28일 늦은 오후 화상을 통해 우크라이나 관련 공관장 회의를 열고 재외국민 보호 대책을 점검한다.

외교부에 따르면 이번 회의에는 우크라이나 외에 러시아, 폴란드, 헝가리, 벨라루스, 슬로바키아, 루마니아, 벨기에(EU) 등 우크라니아 인접국 공관장들이 참석할 예정이다.

한편 정부는 이날 오전 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 관계장관회의를 열어 우크라이나 사태의 경제적 영향과 향후 대응방향 등을 논의했다.

