태광산업 새 대표이사에 조진환·정철현 내정

[아시아경제 정동훈 기자] 태광산업 태광산업 003240 | 코스피 증권정보 현재가 994,000 전일대비 15,000 등락률 +1.53% 거래량 504 전일가 979,000 2022.01.28 14:13 장중(20분지연) 관련기사 태광산업, 설 연휴 전 협력사 물품대금 조기 지급"365일 안전" 태광산업, 사업장 사고예방 주간행사 진행태광산업, 추석 전 협력사 대금 300억원 조기 지급 close 이 신임 대표이사로 조진환 티엘케미칼 대표이사와 정철현 알켄즈 전무를 내정했다고 28일 밝혔다.

이에 따라 조 내정자는 석유화학사업본부를, 정 내정자는 섬유사업본부를 각각 맡게 된다. 정 내정자는 대한화섬 대표이사도 겸임할 예정이다.

1958년생인 조 내정자는 1982년 태광산업에 입사한 후 석유화학 공장장, 울산본부 설비관리실장 등을 거쳐 올해 초 티엘케미칼 대표이사에 선임됐다. 1964년생인 정 내정자는 1989년 대한화섬에 입사해 대한화섬 공장장과 나일론·아크릴 공장장 등을 역임했다.

태광산업은 "각 산업 전반에 대한 지식과 현장 경험이 풍부한 새 대표이사 선임을 통해 사업을 안정화하고 새로운 도약을 꾀하겠다"며 "기업 문화를 혁신하고 신규 사업도 적극적으로 발굴하겠다"고 설명했다.

신임 대표이사 인사는 오는 3월 이사회와 정기 주주총회를 통해 확정된다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr