내가 갈 고등학교는? … 부산교육청, 평준화적용 일반고 배정 발표

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시교육청이 28일 오전 10시 시 교육청 홈페이지에서 ‘2022학년도 평준화 적용 일반고 배정’ 결과를 발표했다.

배정 인원은 89개 평준화 적용 일반고등학교에 정원 내 1만5327명과 정원 외 63명 등 모두 1만5390명이다.

학생은 28일 오후 2시에 배정된 고등학교의 예비소집에 응한 후, 오는 3일부터 7일까지 입학 등록을 해야 한다.

예비 소집은 코로나19 감염병 상황과 학교별 여건에 따라 고등학교별로 워크스루, 원격안내 등 다양하게 실시됨으로 배정받은 고등학교 홈페이지에서 사전에 확인해야 한다.

배정은 컴퓨터에 의한 무작위 추첨 방식으로 했다. 1단계의 경우 광역 학군 배정으로 학교별 정원의 40%를 제1지망 지원자 중에서, 2단계의 경우 지역 학군 배정으로 학교별 정원의 20%를 제2지망 지원자 중에서 각각 배정했다.

3·4단계는 1·2단계 배정에서 미충원 인원을 충원하는 방식으로 배정했다. 5단계는 통합학군 배정으로 1단계부터 4단계까지 배정받지 못한 학생을 대상으로 통학권 내 거주지 정보를 반영해 배정했다.

권혁제 시 교육청 중등교육과장은 “학생이 희망하는 학교에 최대한 진학할 수 있도록 남녀학생별·지역별·학교별 학급당 정원을 탄력적으로 조정해 배정했다”고 말했다.

