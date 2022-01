설 명절에도 ‘집콕’한다면…‘쟁여푸드’ 주목

[아시아경제 문혜원 기자]코로나19의 장기화의 여파로 ‘집콕’ 생활이 일상화되면서 넉넉한 용량과 뛰어난 보관성을 갖춰 가정에서 여유롭게 즐길 수 있는 제품들이 자연스레 주목받고 있다. 특히 최근에는 영하권 날씨까지 이어지며 외출 횟수가 크게 줄어들고 있어 집에서 여유 있게 보관하고 먹을 수 있는 일명 ‘쟁여푸드’가 인기를 끌고 있다.

쟁여푸드란 물건을 쌓아 놓는 의미의 ‘쟁이다’와 식품을 뜻하는 ‘푸드(Food)’의 합성어다. 시즌과 상관없이 언제 어디서나 과일을 즐길 수 있는 과일 병조림을 비롯해 대용량 간식, 김치 등 소비자의 니즈를 고려해 넉넉한 양과 보관의 편리성을 갖춘 제품들이 눈길을 끌고 있다.

한 식품업계 전문가는 “과거에는 1인 가구를 겨냥해 작고 간편한 소포장 제품들이 인기를 얻었다면 코로나19 이후 넉넉한 용량에 보관성이 뛰어난 제품들이 오히려 주목받는 추세”라고 말했다.

돌(Dole) 코리아는 최근 반으로 큼지막하게 자른 살구를 100% 과즙주스 (비타민C, 구연산 포함)와 함께 유리병에 담아 간편하게 즐길 수 있는 ‘살구 하프컷’을 선보였다. 살구 하프컷은 살구를 큼지막한 크기로 과일주스와 함께 담아내 과육과 주스를 한 번에 즐길 수 있는 제품이다. 과일 병조림 특성상 일반 청과에 비해 유통기한이 길고 보관방법까지 간편해 오랜 기간 편리하게 섭취할 수 있다. 큼지막한 크기의 살구를 550g의 넉넉한 용량에 담아내 원하는 크기로 잘라 토핑이나 베이커리에 활용할 수 있다.

샘표는 육포를 자르지 않고 그대로 담아낸 ‘질러 통육포’ 출시했다. 호주 청정우의 홍두깨살로 만든 육포를 통으로 담은 제품으로, 큼직하고 두껍게 만들어 씹는 맛을 최대한 살렸다. 혼술 안주로 뜯어먹기 좋고, 한 입 크기로 잘라 간식으로 즐기기에도 제격이다.

CJ제일제당은 전자레인지 조리만으로 집에서 간편하게 즐길 수 있는 즉석 영양 솥밥 브랜드 ‘햇반 솥밥’을 출시했다. 제품은 뿌리채소영양밥, 버섯영양밥, 통곡물밥, 꿀약밥 등 4종으로 구성됐다. 버섯, 무, 계피 등을 달여내 풍미를 더한 밥물과 버섯, 연근, 고구마 등 큼직한 원물을 더한 제품으로 집에서도 영양가 높은 솥밥의 맛을 즐길 수 있다. 상온에서 9개월 동안 보관이 가능하며, 용기도 밥공기 형태로 만들어 취식 편의성을 높였다.

CU는 업계 최초로 PB(Private Brand) 김치 ‘헤이루(HEYROO) 김치득템’을 출시했다. 제품은 배추 약 한 포기 반에 해당하는 1.9kg의 대용량 상품으로 1인 가구가 한달 내내 먹기에도 충분한 양으로 구성됐다. 가격은 8900원으로 편의점에서 판매하는 다른 김치의 절반 가격이다. 가격은 낮춘 반면 맛과 품질 보장을 위해 배추부터 소금, 고춧가루, 액젓, 생강, 마늘 등 김치양념까지 모두 국내산 농산물을 사용했으며 일정한 온도의 저온발효방식을 고수해 시원하고 깔끔한 맛을 자랑한다.

오뚜기는 겨울에 따뜻하고 간편하게 즐기기 좋은 ‘상온 파우치 스프’를 출시했다. 신선한 원재료에 부드러운 크림을 더해 레스토랑에서 먹던 진한 스프 맛을 구현한 이 제품은 옥수수를 굵게 갈아 넣은 ‘콘 크림스프’를 비롯해 ‘양송이 크림스프’, ‘베이컨 감자스프’, ‘단호박 크림스프’ 등으로 구성됐다. 상온제품으로 장기보관이 가능하며, 전자레인지 조리만으로 레스토랑에서 먹던 진한 스프 맛을 느낄 수 있다.

