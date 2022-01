에어부산, 중대재해 처벌법 첫날 캠페인으로 출발 … “고객·직원 생명 최우선”

조직 개편·캠페인·내부 교육·컨설팅 등 철통 대책

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 에어부산이 27일 중대재해처벌법 시행 첫날부터 전담 조직을 가동시켜 캠페인을 진행하는 등 철통 안전대책에 돌입했다.

에어부산은 이달 1일부로 대표이사 직속 부서인 안전보안실에 산업안전보건 파트를 신설해 조직을 개편했다.

중대재해처벌법 시행에 맞춰 안전보건 관리체계를 강화하고자 신규 조직을 만들고 별도 예산을 편성했으며 편성 담당자도 배치했다.

조직 개편과 동시에 안전보건 관리체계와 중대재해처벌법에 대한 주요 내용을 포스터로 제작해 사내 곳곳에 게시했으며 지난 25일부터 전 임직원을 대상으로 관련 교육도 해오고 있다.

관리감독자인 임원과 각 부서장을 대상으로도 해당 교육을 진행하고 일반 직원도 업무의 안전의식을 높이는 주제로 교육했다.

이날 오전 에어부산 사옥에서 출근길 임직원에게 핫팩과 함께 중대재해처벌법에 관한 안내문을 나눠주며 안전보건 관리체계에 관심을 두도록 유도했다.

에어부산은 1월 한 달간 관련 기관과 외부 안전보건 전문업체를 통한 컨설팅을 3회 실시해 안전 보전 관리체계에 대한 검토와 조언을 받는 등 관리체계 보완에 나선다.

안병석 대표는 “고객과 직원의 생명과 안전은 에어부산이 최우선으로 지켜야 하는 가치”라며 “안전 수칙과 업무 절차를 철저히 준수하는 사내 문화가 정착되도록 하겠다”고 말했다.

